FMFA no pagó los boletos del "Tri" femenil; es una área de oportunidad, dice su presidente

La selección mexicana femenil de futbol americano se perdió el primer partido del mundial de la especialidad, porque no se consiguieron a tiempo los boletos para viajar a Finlandia, sede del campeonato.

César Barrera, presidente de la federación habló con José Luis Sánchez Macías, en A la una de El Heraldo Radio, sobre los problemas de logística que existieron y las razones por las que el representativo nacional no pudo estar a tiempo para el campeonato mundial.

El directivo informó que las jugadoras ya están en camino y que estarán listas para el segundo juego de la primera ronda. Pero no pudieron llegar al debut, porque "tuvimos un contratiempo con una reserva de vuelos (...) Adquirimos una reservación de vuelos, se hicieron los primeros pagos y como no se podía liquidar, se perdieron los boletos", explicó.

Explicó que la federación no percibe ingresos fijos, no recibe dinero por afiliados y no tiene una economía fija, además de que el dinero que tienen para subsistir, es entregado por la Conade.

El equipo de futbol americano ya viajó a Helsinki

FOTO: FMFA

México sabía desde hace cinco años que participaría en la competencia, considerando el año de atraso por la pandemia de Covid-19, además la lista de las jugadoras se tenía desde hace un mes. Pero, a pesar de que los boletos estaban apartados, no se liquidaron y después fue imposible conseguir el dinero y los lugares a tiempo.

El directivo dijo que se presentaron otras opciones de vuelos, pero que el problema no era llegar a Europa, sino el traslado interno hacia Finalndia. "Era muy fácil llegar a Europa, el problema era la conectividad", aseguró.

Ahora, la selección femenil está en camino a Finlandia, para su segundo partido de la competencia, pero ya no lo harán por las medallas.

