Conade entrega medallas de oro, plata y bronce a jóvenes scouts de México

Entrenar de dos a cuatro horas diarias, desafiarse a sí mismas, equilibrar su tiempo con la escuela, el deporte, la familia, amigos y scouts, desarrollar habilidades como trabajo en equipo, perseverancia y determinación, así es el día a día de Anna Victoria Cabañas González, Mara Isabela Cabañas González, Ángela Lucía Guajardo García y Fernanda Guajardo García, jóvenes scouts que ganaron medallas de oro, plata y bronce en distintas disciplinas atléticas.

Ángela y Fernanda Guajardo García, de 12 y 13 años respectivamente son hermanas y son scouts desde los 7 años, son del grupo 6 de la Provincia Coahuila. Ángela practica natación y ganó la medalla de oro en la Final de Temporada en el Torneo San Pedro Garza García y la medalla de oro en el Torneo del Pacífico. Por su parte, Fernanda ganó medalla de bronce en 2021 y medalla de oro en 2022 en los Nacionales de la CONADE en tenis de mesa.

Scouts y pasión por el deporte

Según el testimonio de estas hermanas, los scouts les han servido para aprender a ser organizadas en las actividades de la escuela, más participativas y sociables.

“En el deporte los scouts representan un reto para mí misma, aunque compito con más niños tengo que vencerme a mí misma. Entreno de lunes a sábado tres horas; dos horas en agua y una hora ejercicio en tierra, hago deporte porque me hace sentir feliz, libre y fuerte, eso es algo que me gustaría que todas las niñas y niños sintieran, cuando me subo al pódium a recibir las medallas siento mucha felicidad”, comentó Ángela.

Foto: Scouts México

Por su parte, Anna Victoria y Mara Isabela Cabañas González son hermanas, tienen 16 años y practican pentatlón moderno, deporte que conjuga equitación, natación, esgrima, carrera y tiro con el cual han ganado medallas de plata y bronce en los Nacionales de la CONADE 2020 y 2022, orgullosamente pertenecen al Movimiento Scout desde los 7 años de la provincia Cuautitlán.

Anna Victoria señala que lo que más le gusta de ser scout es que en el movimiento aprendió a respetar a la naturaleza y a todas las personas con las que se relaciona, y a reconocer las diferencias como fortalezas para salir adelante.

“En los scouts he aprendido a trabajar en equipo, a ser independiente y responsable, a proteger al medio ambiente y a no rendirme ante las dificultades que se me presenten'', comentó por su parte, Mara.

Trabajo en equipo scout

Foto: Scouts México

Para estas jóvenes, el ser scout les ha impulsado en la práctica del deporte al tener la habilidad de trabajar en equipo, al ser empáticas, disciplinadas, responsables en sus entrenamientos, tolerantes a la frustración y al momento de organizar su equipo de entrenamiento, sólo llevar lo necesario.

Entrenan de lunes a domingo, el tiempo varía dependiendo la disciplina, tiro-carrera y natación son cuatro horas diarias de lunes a viernes, esgrima tres horas los sábados y equitación dos horas los domingos.

Mara Isabela compartió que al recibir la medalla sintió mucha satisfacción porque se dio cuenta que todo el esfuerzo, sacrificio y muchas horas de trabajo había valido completamente la pena.

Si tienes la oportunidad de practicar cualquier deporte hazlo, es una increíble experiencia que conlleva conocer personas nuevas con un objetivo en común, desafiarte a ti mismo llevando tu cuerpo al límite y darte cuenta de todo lo que puedes lograr con constancia, disciplina y muchas ganas de salir adelante”, concluyó Anna Victoria.