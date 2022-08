AMLO: Funcionario de Segalmex que "invirtió" 9.5 mmdp "no consultó a nadie"

Tras darse a conocer que un servidor público desvió 9 mil 500 millones de pesos de Segalmex para invertirlos en fondos de alto riesgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó de responsabilidades a los superiores de la dependencia porque, aseguró, el exfuncionario actuó sin consultar a nadie.

René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y hoy vinculado a proceso, fue quien colocó fondos públicos en la Corporación en Asesoría Financiera (CORAFI).

En la Mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador no mencionó nombres, pero dijo que “el funcionario que puso el dinero en esta financiera no consultó a nadie”.

“Y un dato que es importante, se venía haciendo, o sea, en el sexenio pasado ya esa financiera había manejado dinero de Diconsa, igual, tan es así que esa financiera manejaba dinero de gobiernos estatales, del gobierno de Yucatán, por ejemplo”, dijo el mandatario federal.

Ya regresaron los 950 mmdp

De acuerdo con el gobierno federal, los 950 mil millones de pesos ya fueron reintegrados a la Hacienda Pública, pero aún está pendiente la dictaminación de los intereses generados.

“Qué se hizo, de inmediato, recuperar el dinero, esta parte del dinero porque supuestamente ya se hacía y era una financiera seria, responsable y di la instrucción al secretario de Hacienda, todavía estaba Arturo Herrera, que se hablara no sólo con la financiera sino con los que avalan esos créditos, que son bancos, que tienen una corresponsabilidad y se logró que interviniera la CBV”, dijo.

En la conferencia de prensa, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino presentó un informe de las irregularidades que investigan en Segalmex, Liconsa y Diconsa, apuntando que hay observaciones por 9.5 mmdp.

Al ser cuestionado si se siente defraudado por funcionarios de su gobierno investigados por irregularidades, el presidente hizo su sentir a un lado y contestó que no permitirán la corrupción ni la impunidad en el caso, y señaló que la investigación demuestra que no son iguales a los gobiernos del PRI y PAN.

“Aquí lo importante es que no se permita la corrupción y que no haya impunidad, imagínate que un caso así se estuviese tratando del licencia Peña o en el gobierno de Calderón o de Fox, no, y habían cuántos casos. Ahora es distinto, ahora cuando se dan casos de corrupción, de inmediato.

Incluso lo planteé desde mi toma de posesión. Dije que sostengo que lo mejor es prevenir, pero si se quiere enjuiciar a los expresidentes y yo voy a votar en contra, lo dije, al mismo tiempo me comprometí que hacia adelante no iba a permitir nada de corrupción, pañuelo blanco, y esa es una demostración de eso, no somos iguales”, respondió.

