Enrique Vargas del Villar: “Yo quiero un Estado de México que salga adelante”

Enrique Vargas del Villar, aspirante a la gubernatura mexiquense por el PAN, indicó que es necesario un cambio de rumbo en México, pues aseguró que no se está avanzando en salud, economía o educación.

Por ello, indicó que es necesario que el PRI, PAN y PRD deben de ir juntos rumbo a las elecciones mexiquenses del año siguiente. Esto para detener que Morena siga avanzando en el país.

Reconoció que aún no hay un acuerdo entre los tres institutos para ir juntos. No obstante, adelantó que tiene que definir al candidato o candidata que tenga mejores oportunidades de ganar.

“Si a mi me dan los números, voy a encabezar. Si por algo no me dieran los números, soy un ciudadano comprometido con el Edomex y hay que sumarse. Al que le de para ganar, es con el que hay que ir”, aseguró.