Arturo Zaldívar rechaza frenar discusión sobre militarización

La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no detiene la discusión de los dos asuntos relacionados con la militarización.

Así lo aseguró en conferencia de prensa el ministro presidente Arturo Zaldívar, quien detalló que un caso es sobre el acuerdo por el que se dispone de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y otro sobre la Ley de Guardia Nacional.

Hasta ahora, dijo, los ministros ponentes no han presentado los proyectos de sentencia y desconoce los motivos.

“Ninguno de estos dos asuntos tiene un proyecto. ¿Por qué no tienen proyecto? No lo sé, pero yo confío en mis compañeros y compañeras, y si no hay un proyecto, seguramente hay buenas razones para ello, probablemente están estudiando con mucha profundidad el tema ponderando muchas cuestiones porque son asuntos de una enorme trascendencia para el país, de tal suerte, que no hay ninguna intencionalidad son dos asuntos en los cuales no hay proyecto.

“El Presidente de la Corte no puede listar algo en que no haya proyecto, y mis compañeras y compañeros que tengan los asuntos, tengo toda la confianza en ellos y en ellas, y si no hay proyecto habrá buenas razones y seguramente es porque están estudiando los temas con mucho cuidado y con mucha profundidad”, señaló.