¿El cobro de piso y extorsiones se pueden deducir de impuestos? Esto dice una experta

La delincuencia en México ha sido un dolor de cabeza para las empresas de cualquier tamaño. Un ejemplo es el cobro de piso, que amenaza no solamente la seguridad de las víctimas, sino que están ganando terreno a las autoridades en el ámbito fiscal.

Por ello, hay consultoras como Deloitte que han puesto sobre la mesa el hecho de deducirlo de impuestos. La doctora Marisela Corres, socia fundadora de MC Tax & Law, explicó si es viable y posible esta propuesta.

La experta señaló que el cobro de piso ha amedrentado y disminuido la rentabilidad de las empresas. “El derecho de piso se está generalizando y puede ocasionar una merma importante de las empresas”, explicó en entrevista con Darío Celis en Tiempo de Negocios de El Heraldo Media Group.

Hay sectores empresariales que están trabajando en una propuesta donde sí sea posible deducir impuestos por estos actos (Foto: Pixabay)

Destacó que este es un acto ilegal, derivado del crimen organizado. Por ello, no podría volverse legal este tipo de acciones, aunque abrió la puerta a buscar una regulación para este tipo de deducciones para que pudieran proceder como una merma.

La especialista expuso que el problema en el marco legal actual es que no se puede deducir un gasto si no hay ciertos requisitos como el de emitir una factura electrónica. “Obviamente los delincuentes no te van a dar un CFDI”, ironizó.

“Como está diseñada la ley fiscal actualmente no es posible dedicar una merma por una cuota de piso”, sentenció.

A pesar de ello, apuntó que hay sectores empresariales que están trabajando en una propuesta donde sí sea posible. Detalló que se tendría que proceder a la denuncia ante las autoridades, que se inicie una investigación y declarar el gasto como una merma.

