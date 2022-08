Chucho Nader da ultimátum a dueños de la Rueda de la Fortuna: "Que se lleven sus chivas"

El alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah les dio un ultimátum a los empresarios encargados de la rueda de la fortuna; si en 30 días no concluyen la obra tendrán que recoger todos sus "chivas".

Manifestó que deberán de dejar el espacio en las mismas condiciones que estaba antes de montar su estructura que tiene un marcado retraso en la entrega.

Señaló que el municipio ya ha sido muy tolerante con los empresarios que están invirtiendo en este mega proyecto, pero que ya no pueden permitir que se siga postergando más, pese a que ya tengan un avance del 80 por ciento "en estos días les vamos a mandar un memorándum al concesionario, si no hay avance, que se lleve mejor sus chivas, 30 días se le dará de plazo".

"Ya se nos acabó la paciencia, primero la pandemia y luego otro tipo de problemas, aunque lleve un avance de 80 por ciento yo no lo voy a perdonar, si no lo termina que se lleve sus chivas y que nos deje ahí como estaba", añadió el edil porteño durante la mañana de este lunes.

Rueda de la fortuna

Nueva oportunidad de construcción

Dio a conocer que el empresario fue recomendado por el secretario de Turismo en el estado, Fernando Olivera y traía buenas referencias, por lo que se le dio la oportunidad de construir la mega rueda de la fortuna.

Sin embargo, no se ha ejecutado el proyecto al cien por ciento, pese a todas las extensiones de plazo que se le han otorgado "si no la desmantela él, nosotros lo hacemos, ya me conocen como soy y si no puedes, pues que se lleven sus chivas", finalizó Jesús Nader.

