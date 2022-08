Sedema inaugura Estación de Monitoreo en Cuautitlán Izcalli

En el marco de la conmemoración del Día Interamericano de la Calidad del Aire, la doctora Marina Robles García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, acompañada Karla Leticia Fiesco García, alcaldesa del Municipio de Cuautitlán Izcalli, inauguró este hoy la nueva Estación de Monitoreo en dicha demarcación, en el Estado de México.

Desde la Escuela Secundario No. 36, “Lic. Adolfo López Mateos”, sitio donde fue instalada dicha estación con equipo de punta, Robles García destacó el trabajo coordinado y conjunto con el Estado de México para lograr avances en materia ambiental como el hecho de alcanzar 127 días limpios en la Zona Metropolitana del Valle de México en 2021.

Te puede interesar: Casi el 50% de ambulancias aún están pendientes de verificar en la CDMX

“Quienes vivimos en esta ciudad hemos estado comprometidas, comprometidos, en hacer un cambio y es un cambio que implica coordinación, que implica que no hay fronteras, que estas fronteras administrativas entre la Ciudad de México y el Estado de México no las reconoce la atmósfera y gracias a que hemos reconocido que no existen estas fronteras y que tenemos que trabajar juntos es que tenemos resultados”, comentó.