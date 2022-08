¡Alerta en Progreso! Van 17 personas atacadas por rayas marinas

En los últimos días se han reportado al menos 17 personas lesionadas por picaduras de rayas marinas y otras especies en el puerto de Progreso, las cuales se han acercado a la orilla tras huir de la marea roja que impacta a la costa yucateca.

Tan sólo ayer, un niño originario de Estados Unidos fue atacado por una raya cuando ingresó al mar a nadar. Debido al fuerte dolor que sufrió, fue atendido por paramédicos de la Policía Municipal y trasladado a un Centro de Salud.

El menor llegó junto con su familia y cientos de turistas en un crucero que arribó a Progreso, y como parte de su breve visita, decidieron entrar al mar sin saber de la presencia de estos animales. A los cinco minutos de entrar al agua, fue atacado por la raya, por lo que salió corriendo gritando de dolor.

Previamente, la Policía Ecológica de Progreso hizo un llamado a la población y a los turistas a evitar ingresar al mar en las zonas afectadas por la marea roja, pues detectaron la presencia de peces globo y rayas, especies que causan picadoras muy dolorosas.

“Por tu seguridad y la de tu familia, te recomendamos no ingresar al mar y no hacer contacto con estas especies, debido a que sus picaduras, aunque no son venenosas, pueden causar reacciones muy dolorosas para algunas personas”, apuntó la corporación en sus redes sociales.