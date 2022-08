Analista aeronáutico asegura que no basta con mandar vuelos al AIFA para resolver saturación del AICM

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de este año limitarán el número de vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para frenar su saturación; a la par, dijo, comenzarán los trabajos para reforzar los cimientos de la Terminal 2, cuyas obras estarán en manos del gobierno capitalino.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para el programa Las Noticias de la Tarde, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico, aseguró que no basta con repartir los vuelos al nuevo aeropuerto para acabar con la saturación.

“Es un poco complicado resolver el problema de la saturación, no basta con mandarlos al (Aeropuerto Internacional) Felipe Ángeles, aquí el problema es diseñar un sistema complementario de aeropuertos que no lo han podido hacer, no han sabido cómo hacerlo; sin embargo, la saturación puede ser resulta en un, dos por tres”.