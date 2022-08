“Si no funciona AIFA, que sirva el AICM”, exigen empresarios al gobierno

Cancún, Quintana Roo. La mayor cúpula empresarial de la actividad de viajes, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), urgió que si no funciona el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que sí sirva el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Para resolver el problema de la saturación del espacio aéreo en la Ciudad de México, este gobierno decidió cancelar la construcción del Nuevo aeropuerto en Texcoco y edificar el AIFA para que opere simultáneamente con el AICM y el de Toluca. Pero actualmente el AIFA, a casi cinco meses de su inauguración, tiene 12 operaciones aéreas al día.

“A final de cuentas hoy teniendo, digamos un AICM con una sola pista, una degradación a la categoría 2 por más de 28 meses, y no sabemos para cuando podría llegar esta categoría 1, no se puede usar el AIFA y si no se puede y tenemos una sola pista y tenemos un problema estructural en el aeropuerto y tenemos una saturación, entonces no va a funcionar el sistema Aeroportuario. Lo que nosotros queremos es que funcione porque necesitamos movilidad en el turismo”, esgrimió el ejecutivo.