Higinio Martínez se registra como coordinador de defensa de la 4T en el Edomex

Higinio Martínez Miranda se registró este sábado como aspirante de Morena como coordinador del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, que es la antesala a la candidatura del partido al gobierno de la entidad.

En un encuentro realizado en Ciudad de México, el senador explicó que esta inscripción es el primer paso para buscar la gubernatura estatal, algo que calificó como el mayor reto que puede existir para un político del país.

Sobre la designación de coordinador mediante encuesta, el aspirante señaló que esa definición será trascendental por lo que pidió a la dirigencia nacional del partido que también tomen en cuenta las capacidades de los aspirantes sobre su trayectoria en el estado.

"Yo he aceptado las reglas del juego. Puede ser que tenga esa designación o puede que no sea y lo digo categóricamente en esta ocasión, si no lo soy aceptaré el resultado", dijo.