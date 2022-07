AMLO descarta rencores con la Sedena por construcción del Banco de Bienestar en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en Chiapas ya no hay rencores y que está en un proceso de reconciliación entre la población y los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Ocisingo, dijo que una muestra es que los ingenieros militares construyeron el inmueble de la institución bancaria en el municipio chiapaneco sin ningún contratiempo.

López Obrador recordó un episodio de hace 28 años, donde combatientes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se enfrentaron soldados de SEDENA en el Mercado de Oconsingo.

"No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, y miren ahora, aquí en Ocosingo, quien viene hacer esta sucursal, el Ejército. No hay rencores porque nos estamos reconciliando, porque el soldado es pueblo uniformado. Cuando tienen que actuar los soldados, los marinos es porque les dan órdenes ¿y quién es el comandante supremo de las fuerzas armadas? el presidente, es una autoridad civil, la responsabilidad de las autoridades civiles, los soldados reciben órdenes", explicó.