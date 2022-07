Sinaloa: Rescatan a adulto mayor que fue atacado por enjambre de abejas y le retiran más de 300 aguijones

Bomberos y Protección Civil rescataron a un adulto mayor que sufrió el piquete de más de 300 aguijones de abejas, luego que fuera atacado por un enjambre en las cercanías de la sindicatura de Higuera de Zaragoza en Sinaloa.

Un adulto mayor de 85 años fue trasladado e internado en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, para recibir atención de urgencia por intoxicación de toxinas de abejas. Una vez estabilizado el hombre fue trasladado a una clínica privada.

También fueron atacados tres jóvenes

Informaciones dieron a conocer que el enjambre también atacó a tres jóvenes, que intentaron ayudar al adulto mayor, quienes también recibieron atención médica.

Personal de Protección Civil que realizó el recate del adulto mayor, informó que retiraron más de 300 aguijones de su cuerpo. Situación que ponía en riesgo su vida, por lo que fue atendido en un nosocomio público, para después ser trasladado a uno privado en los Mochis por su familiares.

De acuerdo con medios locales, en julio de 2016 en el Ejido Figueroa, dos hombres murieron por un ataque de abejas, mientras que un tercero fue hospitalizado debido a los múltiples aguijones que se incrustaron en su cuerpo.

Recomendaciones para protegerse de las abejas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emite las siguientes recomendaciones para protegerse de los posibles ataques de abejas:

Usar ropa de colores claros, no llamativa; no usar shampoo y jabones perfumados; la ropa y el cuerpo deben estar limpios; las abejas son más activas en las horas más calurosas del día; no espantarlas o aplastarlas con la mano.

No correr; vigilar los alimentos y bebidas; no prender velas aromatizadas o incienso cuando coman al aire libre, no molestar las colmenas de las abejas y llamar al teléfono de emergencia 911, cuando se detecten enjambres de abejas cercanos a las áreas frecuentadas por la población.

