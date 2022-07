Ciclista se rompe el cuello tras chocar con una fan en el Tour de Francia: VIDEO IMPACTANTE

La competencia más importante en el mundo del ciclismo profesional, presentó una de esas historias increíbles que en ocasiones nos demuestran de qué está hecho un deportista de alto rendimiento. Así fue como le sucedió al ciclista Daniel Oss, quien sufrió un desagradable choque con un espectador en la etapa 5 de la Tour de Francia.

Por extraño e increíble que parezca, Oss continuó en la competencia luego de este doloroso percance y terminó la carrera antes de ser obligado a retirarse.

Tal como se ve en las imágenes que quedaron registradas por un espectador, el choque entre Daniel Oss y el fanático fue considerable, causando un daño severo a él y al joven que, por su imprudencia, provocó este hecho.

Ciclista choca con fan en la Tour de Francia

Con 35 años de edad, Daniel Oss competía en la Tour de Francia cuando impactó su bicicleta a alta velocidad contra un fanático que estaba parado a lado de una vereda, misma en la que pasaban varios otros ciclistas. Ante el descuido del curioso fan que grababa el paso de los competidores, no se fijó y se atravesó en el camino natural de Oss, quien no pudo detenerse o esquivarlo e impactó de lleno su bicicleta contra él, además de notarse un duro choque de cabeza contra casco.

Tras el choque, el equipo de Oss confirmó que el deportista se había fracturado un hueso del cuello y que, por consecuencia, se tomaría un descanso de “unas pocas semanas”.

“Exámenes adicionales revelaron la fractura de una vértebra cervical que requerirá de inmovilización durante algunas semanas. Por lo tanto, Daniel Oss se vio obligado a abandonar el Tour de Francia. Todo el equipo le desea una buena recuperación”, manifestó su equipo, TotalEnergies, en Twitter.

Más lesiones severas en la competencia

Además del impactante choque de Daniel Oss, la Tour de Francia presenció más lesiones entre sus competidores. Este fue el caso del ciclista Primoz Roglic quien debió ayudarse a sí mismo y colocar su propio hombro después de estrellarse contra un fardo de seguridad, impacto por el cual se dislocó el hombro sobre los adoquines.

“Entonces volví a colocar mi hombro en su lugar. No podía hacerlo en el camino, así que me senté en el asiento de un espectador. Funcionó allí. Sé por pasadas experiencias que es lo que se debe hacer en una situación así, pero, claro, no fue bonito. Fue muy difícil después de mi caída, pero aun así hicimos todo lo que pudimos. Ahora tenemos que ver la manera de continuar con este Tour”, expresó Roglic a un medio inglés, todo en el afán de cuidarse y volver a la competencia.

MIRA EL VIDEO DEL CHOQUE DE DANIEL OSS CON UN FAN