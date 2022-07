Ejidatarios se enfrentan durante desalojo en la zona arqueológica de Dzibilchaltún

Grupos de ejidatarios de la comisaría de Chablekal se enfrentaron esta mañana durante un desalojo ocurrido en la zona arqueológica de Dzibilchaltún, la cual estaba bloqueada desde hace más de cuatro meses.



Como se ha informado, una agrupación disidente de campesinos mantenía el bloqueo porque no está conforme con el proceso de expropiación de las 53 hectáreas de sus tierras que pertenecen a dicho sitio prehispánico, pues considera que no queda claro si realmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les pagará 127 millones de pesos o sólo 30 millones.



Por su parte, el grupo que encabeza el comisario ejidal Víctor Cahuich Romeo, asegura que ya hay un acuerdo con las autoridades federales, pero mientras siga la protesta no recibirán el anticipo de la indemnización.



Fue entonces que después de las 5:00 de la madrugada, la agrupación mayoritaria retiró por la fuerza a quienes mantenían un campamento en las puertas de Dzibilchaltún, que lidera Alfonso Tec, lo que generó un enfrentamiento entre ambos.

Grupos de ejidatarios de la comisaría de Chablekal se enfrentaron esta mañana. Foto: Herbert Escalante





Los primeros prácticamente tiraron las cosas de sus adversarios, quienes en ese momento sólo eran tres, y estuvieron a punto de liarse a golpes. Por tal razón, al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para calmar los ánimos y evitar que la situación empeore.



Horas después llegó el encargado del Centro INAH Yucatán, Arturo Chab Herrera, para mediar en el asunto, aunque su presencia generó reclamos de varios de los manifestantes, quienes aseguraban que la dependencia incitó a la violencia al condicionar el pago por el retiro del bloqueo.



Al respecto, el funcionario alegó que el grupo disidente jamás se acercó al INAH para exponer sus necesidades, por lo que desconoce el motivo por el que cerraron la zona arqueológica durante estos meses.



Cabe mencionar que Chab Herrera declaró en entrevista que desde junio pasado se contaba con un recurso de 30 millones para el anticipo de la expropiación de las tierras que ocupa el sitio prehispánico, pero mientras éste siga cerrado no se podrá realizar dicho pago.

Sigue leyendo:

Mauricio Vila y Renán Barrera anuncian construcción del primer hospital veterinario público de Yucatán

Nuevos hallazgos arrojan que los Itzáes conquistaron Kulubá con ferocidad

Gobierno de Yucatán solicitará crédito por mil 735 millones para transporte eléctrico