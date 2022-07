Higinio Martínez se inscribirá a proceso interno de Morena para candidatura del Edomex

El senador de la República, Higinio Martínez Miranda, adelantó que se inscribirá en el proceso para designar al encargado de los Comités de Defensa, cargo que posteriormente se convertirá en la candidatura a la gubernatura mexiquense, luego de fracasar el consenso entre los aspirantes.

En entrevista, Martínez Miranda, reveló que la convocatoria se lanzará este miércoles y para el proceso de registro se tendrán dos días, el jueves y viernes.

“Te adelanto, todo indica que sí me voy a inscribir”, compartió tras haber pronunciamiento por parte de la dirigencia nacional de Morena este inicio de semana.

El aspirante a la gubernatura mexiquense, rechazó que de su parte vaya existir ruptura, luego de que lamentó que no hubo consenso entre los demás aspirantes a la candidatura de Morena.

“No cabe, nunca ha cabido, no cabe el rencor el dolor, no cabe la ruptura de mi parte… no veo ruptura de mi parte”, recalcó.