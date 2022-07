EU no quiere aceptar que necesita fuerza de trabajo; contratan en la ilegalidad: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el gobierno de Estados Unidos no quiere aceptar que necesita fuerza de trabajo en el país para no otorgar visas temporales a migrantes extranjeros.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que esto permite que los patrones en Estados Unidos contraten de manera ilegal para pagar un salario más bajo a la ley y no otorgar prestaciones a los trabajadores.

“No aceptan, y a eso voy a convencerlos, de que no tienen fuerza de trabajo (...) hay lugares en donde se llega un restaurante y solo están ocupadas 3 de 10 mesas, quiere uno ir a comer ahí y le dicen que no le podemos dar servicio, pero si tienen las mesas, está abierto, ‘no, no tenemos personal de cocina ni para atender las mesas’.

Entonces no tienen trabajadores, pero no quieren aceptarlo, y desde hace mucho tiempo apuestan a la ilegalidad por dos razones: porque pagan menos, ignorancia de vicios; es decir, prestaciones a los trabajadores, y porque los pueden correr cuando se les dé la gana porque se consideran ilegales”, explicó.

López Obrador adelantó que en su próxima visita de trabajo a Estados Unidos -el 12 de julio- con el presidente Joe Biden buscará convencerlo de la necesidad de las visas temporales de trabajo para migrantes.

“Haber: ¿vamos a continuar así o vamos a ordenar el flujo migratorio? ¿por qué no las visas de trabajo? ¿por qué no ordenamos el flujo migratorio? ¿por qué ponemos en riesgo a la gente? Sí ya lo he pedido, y lo voy a seguir planteando”, expresó.

SIGUE LEYENDO:

AMLO defiende a Ken Salazar contra “periodicazo” del Times: “Pero para que vea lo que se siente”

"El señor no es un santo, pero procedimiento es indigno": AMLO reprobó el cateo a casa de Alejandro Moreno

RMG