AMLO celebra iniciativa de la Iglesia Católica para construir la paz entre todos: "No basta rezar, pero ayuda"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que toda la sociedad, incluidos los narcotraficantes, se deben sumar a la convocatoria de la Iglesia católica en México en la que llama a hacer un pacto social para construir la paz en el país.

En su conferencia Mañanera en Palacio Nacional, este martes, el mandatario federal señaló que “no basta rezar, aunque ayuda”, pues se deben tomar más acciones para construir la justicia y el “perdón”.

-¿El narco? ¿también? -se le preguntó-.

-¿Dialogar con ellos? -se insistió-.

“Eso es otro asunto, pero lo que ellos plantean es que se debe de tratar, aun a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Esto es muy importante porque es el perdón”, contestó.

López Obrador aclaró que su propuesta de que hasta el narco se sume a la construcción de la paz no es equivalente a que se deba negociar con ellos.

“No, me, eso ya es otro asunto, yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación”, precisó.