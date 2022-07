Joven otomí que fue quemado por sus compañeros requerirá injertos de piel; su maestra amenazó a sus padres

Juan Zambrano, un joven de origen otomí fue atacado por sus compañeros en la telesecundaria Josefa Vergara en Querétaro, continúa en el hospital y deberá ser sometido a varias cirugías, así lo dio a conocer su abogado Fabián García.

En entrevista con Javier Aquino y Ana María Lomelí, el legista indicó que el joven deberá recibir injertos de piel debido a las quemaduras de segundo y tercer grado.

"Alcanzó el fuego a la zona genital" "Está delicada la situación con Juan respecto a la cirugía", agregó.

Los padres del menor, indicó, temen las consecuencias emocionales que tendrá el joven. Indicó además que el muchacho pidió no ir a la escuela debido al acoso que sufría.

"La cicatriz más fuerte que tendrá Juan será en el corazón, dice su madre", comentó el abogado.

El abogado asegura que ya hay varias denuncias.

Destacó que uno de los agresores de Juan ya había tenido antecedentes en la escuela por llevar alcohol y un encendedor para iniciar fuego. Ya había firmado una carta responsiva para no introducir estos elementos de nuevo al plantel.

"Se pudo haber prevenido el hecho sucedido y tan lamentable", dijo.

El defensor indicó que Juan sufrió de la falta de ética, profesionalismo, compromiso y atención por parte de las autoridades escolares que no hicieron caso del tema.

"La escuela no tendría que estar funcionando", dijo.

Las autoridades escolares evitaron ejercer acción en contra de la profesora que solamente atendió a Juan poniéndole una cebolla en las heridas; además de esto informó que hay una denuncia en contra de los alumnos que atacar al joven y finalmente una más en contra de la escuela por no haber actuado de manera adecuada.

"Antes de comunicarse con los padres y comunicarse con el 911; llevó al niño, lo sacó del plantel y lo llevó a un médico", dijo.

Añadió que la maestra amenazó a la familia de Juan para que no interpusiera una denuncia, asegurando que si no firmaban una responsiva no pagarían los gastos médicos del agraviado, ni le permitirían terminar sus estudios.

