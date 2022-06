Querétaro: Niño de 14 años quemado en telesecundaria permanece en shock y en espera de injerto de piel

El pasado 18 de junio se dio a conocer el caso de Juan Pablo, un niño de 14 años que fue rociado con alcohol y quemado por parte de sus compañeros, en la telesecundaria Josefa Vergara, en la comunidad El Salitre, en la capital de Querétaro.

En respuesta a la agresión, padres de familia se manifestaron en las instalaciones de la escuela para exigir acciones tras la agresión contra el menor.

De acuerdo con testigos, Juan Pablo fue rociado con alcohol y quemado, razón por la cual se encuentra en el Hospital del Niño y la Mujer; su condición es delicada.

"La Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes realiza las investigaciones. Los servicios periciales han valorado las lesiones provocadas en el adolescente y con base en ello, se dará continuidad al proceso penal hasta el total esclarecimiento de los hechos", se lee en un comunicado", publicó la Fiscalía de Querétaro, dependencia que detalló que desde el 7 de junio recibió la denuncia e inició investigación.

Medios locales entrevistaron a familiares de Juan Pablo, quienes aseguraron que desde febrero el menor ya se rehusaba a asistir a la escuela y pedía que lo cambiaran de salón, sin embargo, la directora de la telesecundaria negó el cambio bajo el argumento de que no existían elementos para justificarlo y que no había cupo en otros salones.

Además de que se trata de un tema que ya venía desde hace tiempo y que es consecuencia de la discriminación y bullying que recibía el menor por parte de sus compañeros y maestra, por ser otomí y no hablar bien español, denuncia el padre del niño.

Describen a Juan es callado y nunca quiso señalar a los compañeros que lo acosaban, pero no descarta que la escuela estaba enterada de quiénes eran sus agresores, sin embargo, las autoridades del plantel no lo quisieron cambiar.

Luego de que sus presuntos agresores se reservaran el derecho a declarar, el próximo viernes se realizará su audiencia inicial. Las autoridades informaron que aún iniciado el juicio, en cualquier etapa del mismo se puede llegar a un acuerdo reparatorio.

Hoy, Juan se encuentra estable pero sigue hospitalizado, esperando el injerto de piel que requiere, pues no lo pueden intervenir porque sigue en shock.

"No he platicado mucho con él porque no le salen mucho las palabras, se mantiene en estado de shock", declaró el padre