Gobierno mexicano enviará iniciativa para regularizar a trabajadores de transporte por aplicación 

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), anunció que, al inicio del período ordinario de sesiones, en septiembre, enviarán una iniciativa para regularizar a medio millón de trabajadores de plataformas y aplicaciones móviles, como Uber y Rappi, y que puedan acceder a seguridad social.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria federal detalló que medio millón de personas, muchas de ellas jóvenes, laboran como conductores, repartidores y mensajeros en plataformas y aplicaciones móviles, pero estas no cuentan con una seguridad ante las empresas que los contratan, ya que no tienen reparto de utilidades, seguridad social o aguinaldo.

"Son muchos jóvenes que no cotizan, no están protegidos y no hay una responsabilidad de la empresa. Consideramos fundamental un marco jurídico y propuesta legislativa del Congreso para establecer las bases de ese trabajo para un reconocimiento laboral", indicó.