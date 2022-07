Denuncian a la Fundación Black Jaguar-White Tiger por maltrato animal

Este lunes 4 de julio la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México A.C. (AZCARM) interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Eduardo Mauricio Moisés Serio, dueño del “Gran Santuario Mexicano Jaguar Negro-Tigre Blanco”, esto por abandono y maltrato de cientos de felinos.

AZCARM asegura que en dicho lugar existen animales en peligro de extinción que no se encuentran en las mejores condiciones, lo cual atenta contra la biodiversidad y la vida silvestre, ya que se tienen pruebas que varios de los felinos han muerto.

A través de redes sociales, el ambientalista Arturo Islas señaló que el santuario se convirtió en un "holocausto para los felinos".

“Tardó tiempo en compartirlo por miedo, me buscó y le dije que me llevara, fui, pude ver, grabar y ser testigo del horror, llevo ya tiempo visitándolo periódicamente, se ingresó una denuncia a Profepa y a otras autoridades hace días y no ha pasado nada, no reaccionan”, comenta en Instagram