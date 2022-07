Adán Augusto López descarta aprovechar su cargo para el 2024: "No es tiempo de candidatos"

Adán Augusto López descartó usar el cargo de secretario de Gobernación para promocionarse o posicionarse en la candidatura de Morena a la Presidencia de México en 2024.

En conferencia de prensa en Chihuahua, consideró que no es tiempo de candidatos ni candidaturas en Morena para la presidencia, sino de unidad en torno a un proyecto.

El responsable de la política interior rechazó opinar sobre si algún compañero o compañera ha manifestado alguna aspiración, "no lo hago porque primero porque estoy en jornada laboral, y lo hago por convencimiento propio".

"No es el momento de hablar de candidatos o de candidaturas, todo llega y va a llegar a su tiempo, ya he dicho, los tiempos del señor son perfectos, ni antes ni después, pero yo les diría en una frase de León Felipe: primero hay que unirnos. Unirnos como nación, unidad en torno a un proyecto, al presidente, y eso nos va a permitir llegar con todos juntos y a tiempo en su momento", afirmó.

Se deslindó de la camioneta con su imagen qué le daba la bienvenida a Chihuahua y que circuló por calles del estado.

"No las he visto la verdad, yo agradezco a quienes hayan hecho esto, sí voy a deslindarme de ello, están muy bonita la camioneta, me la platicaron, me la enseñaron en una foto. Yo agradezco muchísimo el gesto, el detalle, haya sido como haya sido tengo que agradecerle a la persona", indicó.