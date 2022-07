“Soy amlista fundador, es más, desde antes que Morena”: Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard dijo este miércoles que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha destapado cinco veces como precandidato presidencia de Morena a la Presidencia de la República para 2024, y resaltó que él es más “amlista, incluso que Morena”.

En conferencia de prensa desde Acapulco, Guerrero, recordó que él compitió en 2011 contra López Obrador por la candidatura presidencial de 2012, y el actual presidente le ganó por apenas unos puntos en las encuestas. Aun así, dijo, él reconoció los resultados.

A pregunta si considera que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está más arropada por “la izquierda amlista”, el funcionario contestó que ellos son los verdaderos lopezobradoristas.

“La izquierda alista somos nosotros, perdón. ¿O sea, quién estuvo con Andrés Manuel en el año 2011? En el año 2011 yo le dije ‘sale, tú me ganaste por 1.8’, puedo argumentar que estuvimos empatados, pero le dije tú vas porque así quedamos, yo soy derecho, no soy chueco. Yo soy amlista desde esa época hasta ahorita, en las buenas y en las malas, entonces ¿qué izquierda amislita? Si yo soy alista fundador, es más, desde antes que Morena”, dijo.

-¿Habrá dedazo del presidente Andrés Manuel López Obrador para la candidatura de Morena y qué va hacer si ese dedazo no le favorece a usted? -se le preguntó-.

Recordó que él compitió en 2011 contra López Obrador por la candidatura presidencial de 2012. Foto: Especial

“Ya dijo que el presidente López Obrador que se extingue el tapado, queda un animal en vías de extinción, ya se decretó su extinción, y si se extingue el tapado se extingue el dedazo, van de la mano”, contestó.

El canciller, al ser cuestionado informó al presidente López Obrador que en su gira de trabajo por Guerrero “lo iban a destapar” como precandidato presidencial, contestó que López Obrador ya lo ha hecho en repetidas ocasiones.

“¿Qué me iban a destapar? Pues me han destapado cinco veces. Si yo le digo ‘oye presidente voy a Acapulco porque me van a destapar’, me va a decir: ‘por favor, denle de desayunar a este cuate; has estado en la mañanera cinco veces’”, dijo.

También rechazó que él esté violando la ley electoral al acudir a eventos masivos de Moreno, pues dijo que no se está promoviendo a los candidatos presidenciales sino la presencia de Morena para ganar en 2023 las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila.

“Los eventos en los que me ha tocado acudir, en Coahuila no fui por el COVID porque no me había dado y me dio, y estaba ahora sí ya, y ya me dio. Pero en esencia son eventos que yo considero tienes derecho a participar porque no tienen que ver propiamente con la campaña que va a ser en el 23 o 24, es sobre el Estado de México y Coahuila, entonces, es muy opinable.

“Entonces, ¿no puedo ir yo a ningún evento si me invitan? ¿No puedo opinar? La ley no dice eso, pero bueno, ya esas resoluciones se van a impugnar en el Tribunal, etcétera, ya están muy cerca de ser una limitación en derecho ciudadano porque no estamos hoy en día en ningún proceso de campaña, me refiero al presidencial, eso va a ser después”, expuso.

