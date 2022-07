No sabemos qué salió mal o cuánto tiempo no va a funcionar, sentencia Ricardo Alvarado sobre CompraNet

La suspensión temporal del Sistema CompraNet, anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), despierta preocupación, pues dicha herramienta resulta fundamental para garantizar que la información relacionada con los procesos de contratación sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona, en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En entrevista con Javier Solórzano para el programa Referente Informativo, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Ricardo Alvarado, Investigador de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, asegura que esta suspensión ralentiza, entorpece y da pie a espacios de opacidad en el tema de adquisiciones.

“En su momento en el Twitter de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hablaban de que los datos ya no podían ser subidos físicamente, la verdad es que no sabemos, no sabemos si es difícil o no, no sabemos cuál es problema ni cómo funciona. La SHCP no nos ha dado una explicación completa y esa es una de las partes más preocupantes. No sabemos qué salió mal, y luego no sabemos cuánto tiempo va a dejar de funcionar, eso por un lado ralentiza por procesos de adquisiciones, entorpece los procesos de compra y nos mete en un espacio de opacidad en donde no queda claro qué va a pasar”.