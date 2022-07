Adán Augusto pidió a César Yáñez para Segob, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la Mañanera que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a César Yáñez para integrarlo a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal dijo que se trató de un “enroque” y que Adán Augusto López Hernández lo consultó y él estuvo de acuerdo.

“Fue una decisión del secretario de Gobernación, me hizo la propuesta, estuve de acuerdo y pues es un cambio, ¿cómo se le llamaba antes? Un enroque, un cargo por otro", detalló.

López Obrador precisó que Rabindranath Salazar como titular de la Coordinación de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, lo ayudará con los conflictos en obras del gobierno federal.

“Rabin que estaba de subsecretario, que hizo un buen trabajo, lo está haciendo, pasa a la oficina que ocupaba Cesar y ahora Cesar va de subsecretario.

Rabin me va ayudar en todo lo relacionado con los conflictos que se originan por causas justificadas y también por razones de índole político en las obras que estamos llevando a cabo sobre todo para que avancemos en obras y que no nos estén obstaculizando para no perder tiempo, recursos”, aseveró.

RMG