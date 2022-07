Pide gobernador no especular en el feminicidio de Luz

Actuar con cautela y prudencia porque aún no se han concluido las investigaciones en el caso del feminicidio de Luz Padilla, es lo que pide el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez quien calificó de brutal crimen y que se dará con los responsables para que enfrenten la justicia.

Esto, luego de que en redes sociales se ha generado información en donde incluso se ha hecho público el nombre de la persona contra la cual existía la orden de restricción por la violencia que ejercía en contra de Luz Padilla y de la cual no se ha determinado, según las primeras investigaciones, que haya estado presente al momento de la agresión.

"Había una orden de restricción que estaba vigente, estaba judicializada, pero el asunto es que en el informe preliminar que tenemos, la persona de la orden de restricción ni siquiera estuvo en la escena del crimen. Entonces, a partir de eso tenemos que esperar la investigación, la evolución, no se va a agotar ninguna línea, porque el hecho que no haya estado ahí la persona involucrada, no puede cancelar tampoco la posibilidad de que esté de alguna forma involucrada en este brutal crimen, pero es un tema que está viendo la Fiscalía y estamos concentrados en ello"