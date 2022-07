"No va a poder trabajar durante tres meses": Joven relata cómo su papá fue atropellado por un sujeto en estado de ebriedad

A través de Twitter, Daniel Cano difundió el accidente que vivió su padre, Isidro el domingo 10 de julio, quien fue atropellado por un sujeto que manejaba en estado de ebriedad sobre una calle ubicada en Ciudad Lago, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Daniel compartió en entrevista con El Heraldo Digital, que los hechos se dieron cuando su padre, Isidro, quien trabaja como encargado de obra en una construcción, salió de trabajar y decidió cruzar la calle para comprar un helado.

El joven señaló que en el video, se puede ver que el sujeto lleva consigo una bebida, que se podría tratar de alcohol, además de que maneja a exceso de velocidad en un lugar que no es vía rápida.

"Obvio y evidentemente, el coche no tenía seguro, esta persona vive muy cerca de donde se suscitó todo y se dio a la fuga, se resguardó inmediatamente en su domicilio, cuando acuden los policías a intentar detenerlo, no lo pueden sacar, la familia esconde" narró Daniel.

De igual forma, puntualizó que la respuesta de los oficiales fue que ya no podían hacer nada más al respecto, pues sería allanamiento de morada y necesitarían una orden judicial.

El estado de salud de Isidro

De acuerdo con el testimonio de Daniel, su padre recibió primeros auxilios los cuales fueron mal ejecutados: "Le apretaron demasiado la pierna, no le dejaron respirar la herida, se inflamó, se empezó a acumular la sangre".

Posteriormente, esperaron a que redujera la inflamación, para que la sangre se drenara y no empeorara la fractura. Días después, la noche del martes 19 de julio se le colocó un yeso que tendrá que usar durante 12 semanas a fin de evitar una posible cirugía.

Actualmente se encuentran a la espera de que su estado de salud mejore para comenzar con el proceso de rehabilitación, de no ser así, tendrá que ser sometido a una operación.

Isidro fue atropellado en Nezahualcóyotl y el presunto responsable se dio a la fuga. | FOTO: Twitter @Isaicc1

Por otro lado, destacó: "No ha habido un médico legista que lo haya revisado porque no ha habido respuesta en el Ministerio Público del Estado de México, tememos que precisamente como ya avanzó su estado de salud de manera favorable, pues cuando lo revise el médico legista tal vez diga que no es de gravedad y que no proceda".

Lo que saben hasta el momento, es que el presunto responsable ya no se encuentra en el domicilio en donde se resguardó, de acuerdo con vecinos de la zona.

Por otra parte, Daniel señaló: "Desafortunadamente no va a poder trabajar durante tres meses, y se tienen que estar pagando medicamentos", por lo que compartió lo sucedido en Twitter, donde recibió una buena respuesta por parte de varios usuarios, asimismo compartió la recaudación que abrió a través de una página de internet y recibió el apoyo del youtuber Chumel Torres, quien de igual forma, realizó una donación y le dio difusión a su caso.

SIGUE LEYENDO:

Conductor ebrio pierde el control y atropella a un hombre: podría no volver a caminar | VIDEO

Mamá y cuidadora de un hijo autista: Así era Luz Padilla, joven que fue quemada viva por un vecino en Zapopan