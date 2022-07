Conductor ebrio pierde el control y atropella a un hombre: podría no volver a caminar | VIDEO

A través de Twitter, un joven llamado Daniel Cano compartió el accidente que vivió su padre tras ser atropellado por un sujeto en estado de ebriedad.

El joven escribió que su papá fue prensado por dos automóviles al momento de esquivar al vehículo, el cual se aproximó a exceso de velocidad y perdió el control.

"Desafortunadamente se dio a la fuga y aunque se presentaron pruebas (videos y la identidad del acusado) en el ministerio público, la justicia no es la más eficaz y se tuvo que contratar un abogado para conseguir la reparación de daños a mi papá" escribió Daniel.

No obstante, la pierna derecha de su papá se pudo salvar, sin embargo, existe el riesgo de que no pueda volver a caminar igual, por lo que señaló que aún tienen fuertes gastos médicos: "Él trabaja por su cuenta por lo que no tiene un seguro médico adecuado que lo respalde y los ahorros se están terminando" explicó.

Por estas razones, el joven solicitó ayuda a través de Twitter para visibilizar el caso y solicitar ayuda para el tratamiento de su papá, quien se encuentra en recuperación.

El papá de Daniel ya sufría de otros problemas de salud que lo hicieron llevar un tratamiento urológico, pero por el momento no puede seguir trabajando y a su familia le ha sido difícil pagar los gastos derivados del accidente.

Daniel inició una recaudación a través de una página de internet para la gente que quiera sumarse a su causa, en donde hasta el momento, ha recaudado más de 60 mil pesos gracias a la ayuda de internautas.

Las aportaciones también se puede realizar a través de transferencia o depósito con los siguientes datos:

BBVA

0121 8001 5196 244848 CLABE

5174 3900 0018 0236 Tarjeta

SIGUE LEYENDO:

Muere motociclista tras chocar contra un automóvil en la alcaldía Cuauhtémoc; llevaba equipo de protección de ciclista

IMÁGENES FUERTES: Momento exacto que "motosicario" mata a balazos a un vendedor de tamales en Santa Martha Acatitla