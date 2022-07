Guelaguetza: Sectur descarta que boletos se vendan en 35 mil pesos

La Secretaría de Turismo (Sectur), descartó que los boletos para las cuatro ediciones de la Guelaguetza en el Cerro del Fortín asciendan a 35 mil pesos.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Rivera Castellanos aseguró que la venta de los pases se realizó a través de la plataforma de Superboletos.

Sin embargo, reconoció que se han detectado la reventa de boletos para los dos Lunes del Cerro, por lo que expuso que se han iniciado las denuncias penales correspondientes.

Del mismo modo expuso que no se permitirá el ingreso a personas que adquirieron boletos en la plataforma internet Via Gogo, toda vez que no está registrada.

Se han detectado la reventa de boletos Foto: Especial

Turistas provenientes de Sonora denunciaron que la empresa Superboletos, única autorizada, para la venta de boletos para las cuatro ediciones de los Lunes del Cerro, aseguraron que ésta les ofreció una reventa de pases para la Guelaguetza hasta en 30 mil pesos.

Mónica Vera Sánchez y María de Jesús Sánchez mostraron su molestia debido a que los boletos se vendieron a precios no mayores a mil 500 pesos.

dhfm

Seguir leyendo:

Inicia entrega de fertilizante gratuito a productores de Chiapas y Oaxaca

Presentan iniciativa en Congreso de Oaxaca para evitar que fiats notariales sean heredadas

Artesana zapoteca plasma arte con motivos istmeños