Por qué los médicos pasantes son víctimas de violencia o asesinatos; experta analiza estos casos

Éric David Andrade Ramírez, quien era médico pasante, fue asesinado el pasado 15 de julio en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, cuando atendía a dos pacientes.

En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Radio, Eva Pizzolato, representante de la Asamblea Nacional de Médicos Pasantes, calificó de lamentable lo ocurrido con el joven; sin embargo, no es la primera vez que un médico es asesinado en cumplimiento de sus funciones.

Dijo que algunas de las razones que se han identificado en el asesinato de médicos son el acoso, el transporte de pacientes que molestan al crimen organizados, grupos armados que ingresan a las clínicas, la falta de infraestructura hace que muchos pacientes se vuelvan muy violentos.

"El gremio médico no se siente seguro de asistir a atender a las comunidades para poder acceder al título como médicos", expresó.

Pizzolato aseguró que el gremio no se siente seguro en las comunidades para hacer servicio social. Foto: Especial

Pizzolato agregó que el caso de Éric Andrade está causando conmoción entre la comunidad médica, pero no es la primera vez que se tiene ese tipo de situaciones, ya que el año pasado ocurrió con el doctor Luis Fernando Montes de Oca y con la doctora Mariana Sánchez, en Chiapas.

" Durango no es el primer estado en levantar la voz , los médicos de Durango no son los primeros en denunciar al servicio social, y es importante aclarar que si han logrado bastantes cosas".

Dijo que esta mañana por parte de la delegación del IMSS se emitió a la orden de retirar a todos en cumplimiento con lo que pidió el gobernador y las universidades emitieron comunicados.

Aclaró que no intenta vulnerar el derecho a la salud de la población, sino hacerles ver que la responsabilidad del cumplimiento del derecho al cumplimiento de su salud es obligación del gobierno.

"La negativa no es asistir, sino asistir en ese tipo de condiciones, en las que las condiciones de infraestructura no es adecuada, donde no hay un médico formado supervisando el trabajo del pasante y que es quien debería de dar la atención con un salario digno".