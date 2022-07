López Obrador revela qué dice la carta que dio a Joe Biden para abogar por Julian Assange

Durante su visita a Washington D.C. la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para defender al periodista y activista australiano Julian Assange, en la cual le expresa que se debe respetar la libertad de expresión.

El mandatario mexicano abogó por la libertad de Assange y afirmó que el gobierno de México está dispuesto a darle asilo político y protección al fundador de Wikileaks, ya que aseguró en la misiva que el periodista “no cometió ningún delito grave, ejerció su libertad”.

En la misiva, explicó López Obrador en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, afirma que Assange no es un delincuente y no ha asesinado a nadie para ser detenido.

"Sí le dejé una carta al presidente (Joe Biden) sobre Assange. Explicándole que no cometió ningún delito grave Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano, ejerció su libertad y que detenerlo pues iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad”.