AMLO vigilará proceso de Caro Quintero: “Vamos a cuidar que no haya corrupción”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno vigila que no haya corrupción en el proceso judicial que se llevará a Rafael Caro Quintero, tras su detención la semana pasada, y adelantó que se están tramitando amparos para su defensa, ante la posibilidad de un proceso de extradición a Estados Unidos.

El mandatario, durante su conferencia de prensa matutina, detalló que desde el sábado, un día después de la detención del narcotraficante, se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces tanto a la Fiscalía o la Secretaría de Marina.

"Sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante recursos de amparo, se está viendo el proceso y se va a actuar de manera legal, lo que se decida en el procedimiento, y vamos a cuidar que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley", aseveró.

Y es que recordó que este hecho se registró que Caro Quintero todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo.

"Fue liberado un sábado, en 2013, y ya cuando sale y se anuncia se resuelve de que no le correspondía la libertad y tenía que continuar detenido", indicó.

La DEA no ubicó a Caro Quintero

El presidente también descartó tajantemente la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Rafael Caro Quintero y destacó la labor de la Secretaría de Marina en la captura del narcotraficante.

"La Secretaría de Marina ejecutó una orden de aprehensión que implicó un trabajo de inteligencia, con el propósito que no se pierdan vidas humanas y fue un trabajo de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Secretaría de Marina", aseguró.

López Obrador aclaró que la DEA no ubicó al Caro Quintero, mucho menos participaron elementos de esa organización.

"Son informaciones no veraces pero afortunadamente el embajador Ken Salazar aclaró. Creo que la directora de la DEA publicó un comunicado y eso generó la versión de que habían participado y la información que me transmitió el almirante de la Marina fue en el sentido de que no hubo esa participación. La DEA no tuvo injerencia directa", expuso.

Recordó que hace un tiempo se hizo una solicitud formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que la DEA diera información sobre el caso, pero no se pudo concretar.

"No fue posible la información que se estaba solicitando", indicó.

Sobre los 14 elementos fallecidos, el presidente de la República detalló que a punto de llegar al aeropuerto de los Mochis se desplomó uno de los helicópteros.

"La información de Marina es que se está haciendo una investigación para conocer las causas, la caja de voz de datos que se manejan helicópteros y aviones se va enviar a la fábrica de helicópteros para que se haga la investigación y luego se tendrá que enviar a la Fiscalía porque está abierta la investigación", expuso.

Dijo que aunque son pérdidas irreparables, giró la instrucción de que se entregue a las familias otra cantidad igual a la que tienen derecho.

