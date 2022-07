Alistan Morena, PT y gobierno federal reformas para equipar a policías con recursos de la delincuencia

Diputados y senadores de Morena y del PT; así como autoridades de los tres órdenes de gobierno , alistan la presentación de una iniciativa para que los recursos decomisados a la delincuencia organizada se utilicen para equipar y capacitar a las policías estatales y municipales y estén en mejores condiciones para enfrentar a la delincuencia.

Lo anterior, es resultado de la reunión que la tarde de este lunes sostuvieron diputados y senadores de Morena y del PT con los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, en la que abordaron aspectos importantes de legislar en la materia.

Dicha propuesta fue planteada por la secretaria federal a los legisladores desde la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado en enero pasado, sin embargo, a la fecha no se ha materializado. La iniciativa que propondrán busca reformas a leyes penales y administrativas.

Diputados resaltaron el éxito de la estrategia nacional de seguridad

Al término de la reunión, a la que asistieron los diputados Ignacio Mier Velasco, Aleida Alavez Ruiz, Karla Yiritzi Almazán, Marco Rosendo Medina Juan Ramiro Robledo Yeidkol Polensky de Morena, y Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, así como los senadores Mónica Fernández Balboa, Lucy Meza Guzmán y Lilia Margarita Valdez, resaltaron el éxito de la estrategia nacional de seguridad, en particular en las redes de prevención del delito que ataca las causas y no sólo la violencia.

Los legisladores reconocieron el trabajo de la dependencia que dijeron se refleja de manera significativa en la disminución en la comisión de gran cantidad de ilícitos, en particular en homicidios, por lo que el lema abrazos no balazos, no significa estar cruzados de brazos, se está cumpliendo.

