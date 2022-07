Ricardo Monreal pide a Morena no replicar las viejas prácticas de los partidos agonizantes

El senador Ricardo Monreal Ávila pidió a Morena que evite reciclar o trasladar al interior del partido las viejas prácticas de los otros institutos políticos que ahora agonizan.

Durante la presentación de uno de sus libros en Ciudad Madero, Tamaulipas, el coordinador de Morena en el Senado dijo que su partido debe actuar con congruencia y democratizar las decisiones que se tomen para la elección de candidatos.

"Debemos luchar porque en Morena los procesos sean democráticos, que no queremos que haya prácticas que se reciclen del viejo sistema político, no queremos que se trasladen a Morena las viejas prácticas de los partidos que ahora agoniza, no queremos que traigan esas prácticas a Morena y a nuestro movimiento", enfatizó.

Monreal, quien aspira a la candidatura presidencial por Morena rumbo al 2024, sostuvo que su partido debe seguir luchando porque no ha terminado la batalla de tener una nación más democrática y justa, "no podemos bajar la Guardia".

Te puede interesar:

Ricardo Monreal pide no politizar la justicia en el caso de Enrique Peña Nieto

Aseguró que Morena ha cumplido en el Senado.

También reiteró que en Morena se deben democratizar las decisiones y se tome en cuenta a la gente, "es la única manera de salir adelante y culminar el proceso de transición política".

En un evento organizado en un salón en Ciudad Madero, ante unos 500 asistentes, el legislador por Zacatecas afirmó que los morenistas han cumplido con su labor en el Senado de la República, al aprobar leyes y decretos que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Venimos a decirles que hemos cumplido, que estamos cumpliendo y que la transición política se cumpla", expuso.

Expuso que el día que dejemos fe luchar dejaremos de vivir, "no hay que tener temor de nada y no hay que tener temor de nadie".

Monreal recordó que fue coordinador de campaña del presidente en la segunda circunscripción del país, además conoció todos los pueblos, regiones y lugares del estado de Tamaulipas.

Descarta confrontación con AMLO

Descartó que vaya a confrontarse con el presidente, Andrés Manuel López Obrador de cara a sus aspiraciones a ser el próximo candidato de Morena para gobernar al país.

En la presentación de su libro "Las grandes reformas para el cambio", evento realizado junto al alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, recordó que él renunció al PRI en 1997 al ser excluido, por lo que consideró que en Morena no se pueden comer los mismos actos de los viejos partidos.

"Yo no me voy a hacer a un lado de Andrés Manuel, no me voy a confrontar con Andrés Manuel, Andrés Manuel es historia, y no me voy a pelear con la historia, voy a luchar con la gente de Morena", declaró en rueda de prensa.

Explicó que actualmente trabaja en el proyecto de Reconciliación por México, donde aseguró es importante que se deje de luchar en contra de sectores tan importantes como la clase media, la iglesia, medios de comunicación y el sector privado.

"Insistamo en la democratización de Morena y que no sea, lo que dije en el discurso, las prácticas de los partidos que están en extensión y que se trasladen a Morena, porque me temo que sino logramos ponernos de acuerdo, van a ganar el 31 los que tengan más dinero y más capacidad de movilización y eso no es Morena", puntualizó.

El Senador, manifestó que por lo pronto también están muy al pendiente de las reformas como la de la Guardia Nacional, así como del consumo de Cannabis, además de que esperan prontas acciones del gobierno de México para frenar la inflación.

Sigue leyendo:

Candidato para el Edomex, en agosto, adelanta Mario Delgado

Ricardo Monreal intensifica estrategia y lanza proyecto Reconciliación por México