“No vamos a presentar denuncias”: AMLO asegura que no protegen ni irán tras el expresidente EPN

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la Mañanera que no presentarán denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, el cual está bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades financieras.

“Nosotros no vamos a presentar denuncias, este asunto (investigación contra EPN) que se dio a conocer es porque había ese antecedente, y cuando me pregunta yo no puedo mentir, ni puedo ocultar nada, por eso se da a conocer de que como persona expuesta que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo las revisan y terminan en Hacienda, son notificadas por los bancos a inteligencia financiera”, detalló el mandatario en Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que no promueven los juicios contra servidores públicos, y citó como ejemplo tanto la indagatoria contra Peña Nieto y contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno; pero, aseguró que tampoco actúan en su gobierno como “tapadera” de nadie.

“No promovemos estos juicios, pero esto no significa que actuemos como ‘tapadera’, pero no estamos promoviendo ninguna denuncia, hay que esperar que la Fiscalía de Campeche resuelva el caso (de Alejandro Moreno)”. dijo AMLO.

Un planteamiento que AMLO dijo desde que tomó posesión

A pregunta expresa sobre la continuidad de la carpeta de investigación de la FGR contra el expresidente Peña Nieto, el actual mandatario federal aclaró que desde que tomó posesión mencionó que no perseguirían a nadie en su gobierno.

“Parece que no se internaliza, el planteamiento nuestro es no perseguir a nadie, mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante y que empezáramos a dar el ejemplo nosotros de gobernar con honestidad y que en el caso de que nosotros cometemos actos de corrupción se nos castigara”, aseguró López Obrador.

Información en desarrollo.

