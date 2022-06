Mujer denuncia golpiza de guardias de seguridad de un bar "por no pagar moche" en Coahuila | VIDEO

Una mujer denunció que ella y sus acompañantes recibieron una golpiza por parte de un grupo de guardias de seguridad y meseros de un bar en Coahuila, luego de que les reclamó que no le respetaron su reservación y "por no pagar moche" para ingresar. El momento quedó grabado en un video que compartieron en las redes.

A través de una denuncia anónima en redes sociales, una joven relató que el pasado sábado 4 de junio, antes de la medianoche, acudió con su pareja y sus amigos al bar Gin & Joe, donde se disponían a festejar su cumpleaños. Para ello, la mujer había hecho una reservación para 15 personas, pero al llegar al establecimiento ubicado en la esquina de Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría, al norte de Saltillo, Coahuila, no le respetaron el lugar apartado.

"No respetaron mi reservación por dejar a la gente que daba 'moche' y a mis invitados los abandonaron afuera, los corrían diciendo que por el aforo ya no era posible, pero dejaban pasar a otras personas, y yo me acerqué a preguntar por qué no dejaban pasar y ellos se pusieron muy groseros", relató la joven agredida.

Ante esta situación, el novio de la joven se acercó para intervenir y defender a su pareja, pero fue cuando la situación se puso todavía más complicada, porque comenzaron los empujones y después los golpes por parte de los elementos de seguridad y los meseros del establecimiento.

La joven explicó que los meseros les tronaban los dedos para que se fueran del bar, por lo que su novio no puso resistencia, pero cuando ya se empezaban a retirar, uno de los guardias de seguridad lo golpeó por la espalda.

"Ellos (los meseros) ya no quisieron dar mas explicaciones y sólo tronaron los dedos y dieron la orden de sacar a mi novio, quien no puso resistencia y logró salirse, pero entre él y el guardia que lo sacó empezaron a decirse cosas y el guardia mando a llamar a sus compañeros por la radio y de repente llegó otro hombre de traje y le pegó por la espalda a mi novio", expuso.

Cuando la joven se dio cuenta, intentó intervenir para que no golpearan a su novio, pero de repente ya había alrededor de ocho meseros y personal de seguridad del bar, quienes empezaron a atacar a su pareja, mientras que a ella la empujaron y hasta le tocaron un par de golpes.

"A mí me aventaron contra la pared, me pegaron en la nariz con puño cerrado y me jalaron del cabello, igual entre otro guardia me forcejeó y me agarró por detrás para que dejara de meterme, pero yo seguía poniendo fuerza, pues seguían siendo todos los guardias contra mi novio y mi cuñado", dijo.