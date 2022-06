Congreso en espera de la notificación del TEPJF para procesar sanción contra Gallardo

El Congreso del Estado de San Luis Potosí está a la espera de ser notificado de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó ayer que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, otros 15 mandatarios y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, violaron la veda durante el proceso de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por cuatro votos a favor y tres en contra, las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF confirmaron la resolución de la Sala Regional Especializada acerca de una queja del partido Movimiento Ciudadano sobre la indebida difusión de propaganda gubernamental, el uso indebido de recursos públicos, luego de la publicación de un desplegado en medios impresos y la publicación de 100 mensajes en la red social digital Twitter.

La sentencia confirmada en esa instancia última de la cadena impugnativa, ordena ingresar a los gobernadores y gobernadoras a que sean inscritos como personas servidoras públicas sancionadas en el Catálogo de Sujetos Sancionados y dar vista a los congresos locales respectivos para que determinen la situación jurídica de las personas sancionadas.

Al respecto, la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría señaló que en cuanto reciban la notificación le darán la atención debida.

“Lo vamos a revisar y por supuesto tomar las medidas precautorias, haciendo llegar el documento a la Comisión respectiva, turnarlo a la instancia correspondiente para que sea revisado con precisión”

Yolanda Cepeda espera la notificación de la determinación

FOTO: Pepe Alemán

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso del Estado, José Luis Fernández Martínez dijo desconocer los alcances de la sentencia al expediente SUP-REP-362/2022 y acumulados que incluye a su jefe político el gobernador Gallardo, por lo que omitió pronunciarse al respecto hasta en tanto no reciban la notificación de la instancia jurisdiccional.

“El tránsito legal de estas notificaciones no es tan fácil como la difusión de las mismas en las redes sociales, en este momento no tenemos conocimiento oficial, no nos han notificado, en cuanto sea haremos un pronunciamiento amplio del tema”, anunció.

