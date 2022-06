Dos Bocas tendrá plena capacidad y abasto para producir en 2023: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó este miércoles en la Mañanera que la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que va a inaugurar el próximo viernes, tendrá plena capacidad de infraestructura y abasto para producir a partir del 2023, y no hasta 2026 como difundieron medios de comunicación.

Durante su conferencia de prensa matutina, también reconoció que será un reto que el país deje de comprar gasolinas a extranjeros, pero dijo que el país tendrá en 2023 la “posibilidad de refinar toda nuestra materia prima”.

López Obrador recordó que, además de Dos Bocas, para el siguiente año están rehabilitadas por completo seis refinerías.

"Estamos trabajando para que en el 23 -es un desafío- dejemos de comprar las gasolinas y no es un asunto fácil porque ahora está creciendo la economía, está aumentando el consumo. Y además, como no les resulta a los importadores que tienen permisos, ellos no están introduciendo gasolinas”, señaló.