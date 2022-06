Ricardo Monreal: "Morena debe repensar y recomponer su relación con intelectuales, comunicadores y clase media"

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, es uno de los aspirantes de Morena a la presidencia de México para el año 2024, quien al igual que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, participó en un mitin este fin de semana en Coahuila.

En entrevista con Mario Maldonado en Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, comentó que se rectificó por parte del partido, no podía mantener la exclusión, porque ha expresado abiertamente que participará en el proceso electoral.

"Ahora estoy tranquilo en el sentido de que se incluyó, pero no está agotado el tema, ahora tenemos que situarnos en establecer reglas claras, que haya equidad en la contienda, que no haya uso de recursos públicas ni campañas anticipadas o personalizadas con recursos públicos o incluso privados, pero que son dudosos, o que aún siendo legales, la promoción sea ilegal. Hay que cuidar todo", manifestó.

Señaló que la contienda se abrirá en junio de 2023 y debe reposar, y el partido debe fijar reglas claras para que haya piso parejo para todos los aspirantes y no haya inequidad.

Monreal pide que haya piso parejo. Foto: Especial

Respecto a su posicionamiento en encuestas que han publicado otros medios, indicó que vio una en la que obtuvo 12 puntos.

Respecto a sus funciones como senador de Morena dijo que esperará a que el partido lance la convocatoria y fije las reglas para trabajar quienes aspiran a la presidencia de México.

"Yo soy un hombre de leyes, que cree en el derecho y que creen en la reconciliación nacional, no me gusta la confrontación permanente, no me gusta la división, el sectarismo, creo que Morena ahora debería no alejarse de los sectores importantes que le dieron el triunfo, la clase media, los intelectuales, incluso de los comunicadores, de los académicos, de los universitarios".