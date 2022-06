Hombres tienen que ser parte de la lucha para erradicar violencia contra las mujeres: Sheinbaum

En la lucha para erradicar la violencia contras las mujeres, los hombres tienen que ser parte de ella, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En la Entrega de Tarjetas a Beneficiarias del Programa “Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia”, que se celebró en el FARO Cosmos, la mandataria aseguró que en esta tarea no pueden quedar excluidos los hombres.

“Y trabajar para que se erradique por completo la violencia contra las mujeres no solo es tarea de las mujeres, es tarea de las instituciones, de los gobiernos, pero también de los hombres, porque no pueden quedar excluidos de esta tarea, es también –los hombres– que tienen que ser parte de esta lucha para erradicar la violencia contra la mujer”

Sheinbaum afirmó que en diversos ámbitos, como en la Cámara de Diputados o el gabinete de la Presidencia de la República, incluso en la jefatura de gobierno, hay mayor presencia de las mujeres, en comparación con otros periodos, sin embargo no es suficiente y sigue habiendo una cultura machista. “Y, sin embargo, aún con todo ello, sigue existiendo una enorme violencia contra las mujeres, una cultura machista que hay en México muy fuerte, una idea todavía, en muchos lugares, en donde hay una discriminación enorme contra las mujeres, en donde se cree que las mujeres somos menos, que no tenemos la posibilidad de desarrollarnos por nosotras mismas, una cultura machista en donde a las mujeres se les minimiza, se les hace menos, se les violenta de diferentes maneras”, aseguró.

"Es por ello que desde el gobierno local hay políticas públicas que han desarrollado para proteger a las mujeres en contra de la violencia; y una de ellas es el Programa “Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia”, abundó.

Consiste en un apoyo económico que se les otorga a las mujeres, porque muchas veces una mujer no sale de casa o no se atreve a denunciar porque no tiene la independencia económica, no tiene la autonomía económica. “Y asociado a este apoyo ¿qué se les da? Pues el apoyo que hay en las LUNAS, en las LUNAS, es el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, el apoyo legal, que se sientan protegidas por su gobierno, que sientan que no están solas (...) y así como ello, tenemos las Abogadas de las Mujeres, que protegen en los ministerios públicos, y tenemos distintos programas; el objetivo fundamental en la ciudad, en el país –y es una demanda del mundo entero, de las mujeres del mundo entero– es erradicar la violencia, y la única manera de erradicar la violencia es reconocer a las mujeres en toda su valía y en toda su magnitud”, dijo la jefa de Gobierno.

"El objetivo fundamental es erradicar la violencia"

Sumado a estos apoyos, la mandataria dijo que buscan acercarlas a los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), para darles capacitación para el empleo, una certificación para el empleo, de manera totalmente gratuita.

Una vez terminada la capacitación puedan tener el apoyo económico como un crédito, sin ningún interés para que puedan montar su propia empresa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, detalló el objetivo del programa. “Tiene el propósito de fortalecer la autonomía de las mujeres en situación de violencia por razones de género y que se encuentran también en vulnerabilidad económica, para contribuir en la reducción del riesgo feminicida, a través de apoyos económicos y servicios de atención especializada”, dijo.

Enfatizó que es un apoyo durante seis meses, al menos, de 5 mil pesos mensuales, donde a cambio piden acompañarlas para transitar en sus procesos de atención psicológica. Del 2019 al 2021, han logrado beneficiar a 4 mil 57 mujeres que pertenecen a las 16 alcaldías. Para 2022 el presupuesto anual será de 50 millones, por lo que más de mil 600 mujeres se verán beneficiadas.

En el evento también estuvieron presentes la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano; y la presidenta de la Comisión de igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen.

Más de mil 600 mujeres se verán beneficiadas con el programa

Celebra Sheinbaum regreso de clases presenciales en la UNAM

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró el regreso de clases presenciales de la Universidad Nacional Autónoma de México, su alma máter.

En entrevista con los medios de comunicación reconoció que las clases a distancia son una buena herramienta, sin embargo estar en el sitio es fundamental.

“Qué bueno que la UNAM ya regresa a clases presenciales, en todas sus áreas, yo creo que es fundamental. Si bien es cierto que las clases a distancia son una herramienta, es fundamental la clase presencial, qué bueno que ya lo toman como algo obligatorio para que se regrese así, ese es mi punto de vista”, dijo.

La UNAM suma más de dos años con clases a distancia.

Ayer, el Rector de la Máxima Casa de Estudios del país, Enrique Graue, informó que gracias a la inmunidad alcanzada entre la población por el efecto combinado de vacunación y contagios previos, las afectaciones originadas por los brotes recientes del SARS-CoV-2 han resultado sensiblemente menos severas que las anteriores.

Es por este motivo que la Universidad Nacional dará inicio al ciclo escolar 2022-2023 con actividades presenciales en todos sus planteles y niveles de enseñanza, por lo que las y los directores de las entidades académicas, así como los consejos técnicos respectivos, deberán tomar las medidas pertinentes para que ello ocurra, preservando la seguridad

y la salud de sus comunidades.

“La Universidad seguirá atenta a la evolución del virus que causa la Covid-19, y exhorta a toda la comunidad a retomar las medidas recomendadas por los expertos universitarios y que han demostrado su eficacia: uso correcto del cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, espacios bien ventilados, evitar aglomeraciones y reforzar la vacunación”, explicó.

