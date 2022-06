Claudia Sheinbaum se declara lista para ser presidenta de México

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que está preparada para ser presidente de Mexico en 2024, aunque, dejó en claro que “pues ahorita estamos evidentemente viendo el Metro y atendiendo a la ciudad”.

“Claro que estamos preparados pero ya habrá su tiempo para todo”, destacó.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina refirió que “es tiempo de las mujeres en todos los sentidos”.

Resaltó que no le molesta el término “corcholatas”, el cual se utiliza para quienes aspiran a la presidencia en 2024. Además, dijo “es una manera de hablar de destape, pues se habla de corcholatas; entonces no lo veo mal”.

"Es una obra necesaria": Sheinbaum anuncia cierre de la Línea 1 del Metro para modernización

Respecto al mítin de Morena en Coahuila, Sheinbaum Pardo destacó que “fue un muy buen evento, el próximo año va a haber un proceso de renovación de gobernadores en el Estado de México y Coahuila, y estos eventos que estamos haciendo son eventos de unidad, preparatorios y yo creo que le va a ir muy bien a nuestro movimiento en los dos estados”.

“Nuestros adversarios no tienen propuestas”, y muestra de ello es “lo que vimos recientemente con Jesús Ernesto, hijo del presidente, y las críticas que hubo en redes sociales”, dijo.

“Lo que tienen es odio, odio en el corazón, odio en la mente, ya no saben ya ni qué decir, y la única manera en que nuestro movimiento no avance es que nosotros nos dividamos y se van a quedar con las ganas, porque eso no va a ocurrir”, concluyó.