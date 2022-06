AMLO asegura que extorsiones, asesinatos y plantones impidieron que el Libramiento Poniente de Acapulco se terminara

Acapulco, Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este domingo la primera etapa del Libramiento Poniente de Acapulco, obra que llevó más de 8 años para ser concluida, atravesó plantones de ejidatarios y dejó como saldo cinco personas asesinadas.

Acompañado de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, del papá de la mandataria, el senador Felix Salgado Macedonio y funcionarios federales y locales, López Obrador destacó la importancia de que no haya corrupción el gobierno porque, acusó, por eso se retrasó más de un sexenio la construcción del Libramiento.

“Ya se terminó esta obra y ya también para los que no tienen la información se llegó un arreglo con los ejidatarios, se les pagaron más de 30 millones de pesos, o hay el compromiso, ya se les dio un anticipo de 3 millones de pesos. Se va a pagar todo. Nada más que no aceptamos chantajes de nadie porque ya lo dije, si el presidente no es ladrón nadie puede robar en el país, nadie tiene derecho a robar”, expuso.

Destacó que el presupuesto no es dinero del gobierno sino dinero del pueblo, por lo que advirtió a grupos que pretendan extorsionar al gobierno federal que se quedarán esperando porque no habrá complicidades en ninguna obra de infraestructura federal.

“Nada de que sino me das 30, 40, 50, 100 millones, porque así me lo están aconsejando mis abogados, que se van a llevar una buena tajada, voy a tapar la carretera hasta que me paguen porque así voy a estar extorsionando. No, tapen la carretera, quédese ahí todo el tiempo, pero yo no voy a ser cómplice de la corrupción. Tenemos que cambiar esto porque así es como nos va a alcanzar el presupuesto para atender todas las necesidad”, dijo.