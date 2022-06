Caso Ainara: detienen a tercer implicado en violación de la joven

Autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer la detención de Nicolás “N”, por su presunta participación en el abuso sexual de Ainara Suárez. Por lo que ya se suman a tres personas detenidas por este caso.

Informaciones destacan que Nicolás “N” es menor de edad, por ello la detención la realizaron elementos de la Fiscalía para Menores de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La aprensión del presunto delincuente se dio gracias a las investigaciones hechas por las autoridades, en relación con el caso de Ainara Suárez. El hecho que ahora suma la detención de tres personas, dos de los cuales eran menores de edad al momento de su presunta participación en el abuso sexual de la joven.

Anteriormente fueron detenidos por este hecho Axel “N” y Carlos “N”. Mientras que Julián “N” y Patricio “N” siguen prófugos, por lo que son buscados por las autoridades.

En 2018, Ainara Suárez tenía 16 años cuando fue abusada sexualmente por 3 supuestos amigos. El caso se viralizó debido a la youtuber "YosStop", quien se refirió a la joven en sus redes. Por lo que la influencer fue detenida bajos los cargos de pornografía infantil el 29 de junio de 2021.

El caso de YosStop

La influencer quedó libre gracias a que el representante social de la FGJCDMX se apegó al principio de Justicia Restaurativa, mismo que permite que las partes involucradas logren un acuerdo reparatorio.

Yoseline Hoffman, mejor conocida como "YosStop", emitió un video en su canal de YouTube en donde ofrece disculpas a Ainara, y a cualquier persona ofendida con el contenido que realizaba en su canal, donde solía criticar y burlar a las personas, esto previo a ser ingresada al penal de Santa Martha Acatitla.

Ainara Suárez le da una segunda oportunidad a YosStop

En días posteriores Ainara ofreció una conferencia de prensa donde presentó su postura sobre el caso y aseguró que le dio una segunda oportunidad a Yoseline con la finalidad de que cambie su actitud. "Si se hubiera quedado en prisión no hubiera tenido la oportunidad de cambiar... Eso me da más paz, que no se vuelva a expresar así de nadie", explicó.

Liberación de detenidos

El 19 de enero se dio a conocer que Carlos "N", uno de los implicados por el caso de la joven Ainara Suárez, fue liberado de la prisión de menores donde se encontraba.

Por su parte Axel “N” fue detenido y al poco tiempo quedó en libertad. El sujeto fue detenido cuando intentaba salir del país e irse a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

