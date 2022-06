Hoy no circula 22 de junio: ¿Qué vehículos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex?

De acuerdo con disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, para este miércoles 22 de junio.

Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 3 y 4 o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4, no circula este miércoles 22 de junio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

¿Cómo obtener un permiso para circular sin placas en la capital?

Si necesitas un permiso especial para circular sin placas o tarjeta de circulación en la Ciudad de México, debes saber que la Secretaría de Movilidad (Semovi) ofrece la posibilidad de tramitarlo y con una vigencia de 30 días.

El trámite se inicia entrando a la página oficial de internet de la Secretaría de Finanzas, en la cual se te va a generar una línea de captura. Puedes acceder dando clic aquí. Posteriormente se debe realizar el pago del permiso mediante una transferencia bancaria o con referencia bancaria.

