"Fue un sacrificio enorme": Bernardo Noval revela cómo hizo uno de los proyectos más codiciados en la CDMX

Decidí estudiar comunicación para tratar de comunicarme mejor y para emprender un camino por ahí. Quería ser periodista. Quería ser conductor de televisión y dedicarme a los medios. Ahora estoy en una plataforma que me permite participar en ellos, pero desde la promoción cultural que tanto me apasiona, me fui por ese camino, dijo Bernardo Noval, en entrevista con Adriana Delgado, esto al ser cuestionado sobre por qué estudió la carrera de comunicación.

Fue durante una conversación para el espacio de El Dedo en la Llaga, que el promotor del arte reveló que el primer acercamiento que tuvo con el arte, fue gracias a su madre, ya que recurrentemente asistía de niño a museos, eventos culturales en la Ciudad de México.

Además, señaló que su madre, al ser de Veracruz, lo llevó a conocer un festival en Tamiahua, de los voladores de Papantla, mismo que ya no existe en el estado. Asimismo, asistió a la Guelaguetza en Oaxaca, a la ópera, entre otros lugares con mucha cultura gracia a su mamá, y con ello fue obteniendo oportunidades para conocer del mundo y así promover México.

"Conocí mucho de México gracias a mi mamá que me enseñaba lo que teníamos que conocer como de lo que teníamos que estar orgullosos que es la cultura y la tradición de México", relató.

Van Gogh Alive; una apuesta fuerte

El también empresario reveló la idea que tuvo de apostar por los grandes proyectos culturales como lo es Van Gogh Alive, viajando por el mundo, y con varias oportunidades, tuvo la fortuna de conocer algunas experiencias inmersivas

Esta experiencia -Van Gogh Alive- en México generaría que la gente pueda ver, en muchas imágenes, un viaje por el mundo y conocer artistas que para llegar al territorio mexiano sería imposible de otra forma.

Explicó que este fue un primer museo inmersivo y digital en la Ciudad de México, con el apoyo de la iniciativa privada, reunir más de 50 marcas patrocinadoras, a las instituciones de la capital del país, a la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde está el Monumento a la Madre.

Experiencia inmersiva vs la pandemia

Noval afirmó que la experiencia inmersiva que está ubicada cerca de Paseo de la Reforma fue un sacrificio enorme debido a la llegada de la pandemia que ocasionó el Covid-19, con la idea de llevarlo a todo el país, empezando en la capital del país y viajar con el proyecto, es por tal motivo que lo realizaron en una carpa y no en un punto fijo.

"Van Gogh Alive me enseñó a saber construir y reconstruir y hacer, otra vez como te decía con mi madre, un luchador incansable y así es, hasta hoy", señaló.

Asimismo, destacó que ser promotor cultural muy difícil en todo el mundo, especialmente en la pandemia, sumado a que, promover la cultura se convierte en la última de las prioridades de las agendas públicas y privadas.

