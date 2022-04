México, la democracia y la justicia: ¿Qué es para John Ackerman el gobierno mexicano?

Mis padres me enseñaron valores humanistas, universalistas, siempre me enseñaban que la lucha por la justicia tenía que ser global, colectivo, más allá de las fronteras y cuando conocí México, me enamoré de inmediato, señaló John Ackerman en entrevista con Adriana Delgado, esto al ser cuestionado sobre cómo llegó al territorio mexicano y decidió nacionalizarse.

Durante una charla para el espacio El Dedo en la Llaga, que el director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad señaló que Estados Unidos es conocido como un país de democracia, de luchas sociales por la libertad; sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de la simulación de su modelo, del racismo, del individualismo, del consumismo, de esa cultura política.

"Cuando vine a México me di cuenta de que los valores de solidaridad, libertad, de participación, pensamiento crítico, existían de madera más auténtica y real", manifestó Ackerman.

La democracia para John Ackerman

El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la democracia es una forma de autogobernarse a partir de los intereses y la participación del pueblo; "Es una mentira entender a la democracia como solamente instituciones, votaciones, derechos individuales", señaló.

Al respecto, comentó a la Adriana Delgado que, para que la democracia sea realmente plena, auténtica, tiene que surgir de las bases, y a partir de la participación popular, funcionar para resolver los problemas de la gente.

Crítica hacia Morena

Ackerman manifestó que Morena nació para ejercer otra manera de hacer política, que ya no hubiera autoritarismo, clientelismos, corrupción o la burocracia que milita en contra de los intereses de la gente. Dijo estar preocupado en el que partido de izquierda pueda convertirse en un nuevo PRI.

Señaló además que, en la cúpula del partido, nunca han militado cercano a las bases, refiriéndose a Mario Delgado, quien tiene una idea vieja del partido político; "Creen que un partido político exitoso es un partido que se parece al PRI, cuando no", afirmó.

"Estamos en esta lucha de la cuarta transformación para generar otra cosa. No podemos reproducir esos mismos vicios del pasado dentro de este nuevo movimiento que es Morena", agregó.

Reforma eléctrica: ¿Morena va a necesitar del PAN y PRI?

Asimismo, el doctor en sociología política y doctor en derecho constitucional indicó que el tema de la reforma eléctrica es fundamental, y es un ejemplo que cómo Morena está fallando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ello, reclamó que si Morena estuviera más cercano a los momentos sociales y a la gente, "tendríamos hoy una gran expresión popular en las calles, en las redes, en todo el país, presionando al PRI y el PAN para que acompañen a esta importante reforma".

