Cierran filas con dirigente nacional los priistas de Jalisco; acusan persecución de Morena

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cerró filas hacia lo que llamaron guerra sucia en contra de su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, de quien dijeron ha sido perseguido con estrategias propias de las dictaduras.

En rueda de prensa Omar Hernández, secretario general del PRI en Jalisco, explicó que han sido una oposición crítica y que la muestra es que los morenistas no tienen argumentos para debatir y es por eso que han demostrado prácticas de persecución a quienes decidieron votar en contra de la Reforma Energética.

"Desde hace semanas hay una campaña sucia en contra de nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, donde la persecución y la manera de operar del gobierno federal encabezado por Morena, en donde hemos visto la manera sucia porque nuestro dirigente nacional junto con los líderes de otros partidos han encabezado una oposición crítica que incomoda y que es opositora al gobierno".

Refirieron que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha sido una de las principales orquestadoras de esta campaña desde su gobierno y que es desde ahí donde se han manipulado audios.

Señalaron a Layda Sansores por ser responsable de esta campaña

FOTO: Especial

Insistieron que el partido Morena no ha representado cambio ni avance para el país y que actualmente la intromisión del Gobierno Federal en las entidades donde se van a llevar a cabo elecciones se han involucrado tratando de engañar y "comprar voluntades" por parte de funcionarios públicos de la administración federal.

Expusieron que las dirigencias del PRI en el país están cerrando filas con su presidente nacional y que están dispuestos "a toparle" con tal de defender al país.

Sobre Jalisco, dijo que han sido promesas incumplidas las que aún están pendientes por ser ejecutadas en distintos ámbitos como guarderías y escuelas de tiempo completo; abasto de medicamentos y tratamientos para los niños con cáncer y los feminicidios y homicidios que continúan a la alza en todo el país.

"La oposición ha funcionado, nos estamos preparando y no vamos a permitir que siga esta dictadura que tratan de instaurar en nuestro país. Con todo presidente (Alejandro Moreno), cuenta con Jalisco, cuenta con la dirigencia, cuenta con la militancia y no lo vamos a dejar solo, no lo van a doblegar porque tiene detrás de usted un ejército, como usted lo dijo, si se va usted a la cárcel, ocupan meternos a todos", concluyó.

Sigue leyendo:

Llama PRI a ciudadanos a que se “desquiten” en las urnas de los amagos de Morena

Morena intenta polarizar con la reforma electoral como ocurrió con la eléctrica: Rubén Moreira

PRI acusa a AMLO de ofender y dar la espalda a sector salud mexicano con plazas a médicos cubanos