Llama PRI a ciudadanos a que se “desquiten” en las urnas de los amagos de Morena

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó a la ciudadanía a “desquitarse” en la boleta, el próximo 5 de junio de las presiones y amagos de Morena y a denunciar dichas práctica, acusó que lucran y amedrentan a la población con los programas sociales, al tiempo que advirtió que hay preocupación sobre la seguridad durante los comicios del próximo domingo.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el líder parlamentario acusó que se están utilizando los programas para ejercer presión en la población a fin de que voten por los candidatos de Morena en las seis entidades del país que renovarán gubernaturas el próximo domingo, por ello, los llamó a desquitarse en la boleta y darle su voto a los abanderados de la coalición “Va por México”.

“Sabemos que hay presiones, en muchos lugares, ayer que estuve yo en la sierra hidalguense, me decían algunas personas 'no quieren que vayamos a los eventos y nos amenazan con quitarnos el programa de Sembrando Vidas'. Yo les digo a todos, no les digan nada, desquítense en la boleta, con opciones democráticas como la de “ Va por México”, señaló el priista.